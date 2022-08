(Di mercoledì 3 agosto 2022) AOCV5, perfetti per lo smart working o gli studenti che desiderano aggiornare lo schermo del proprio ufficio casalingo con stile AOCV5, perfetti per lo smart working o gli studenti che desiderano aggiornare lo schermo del proprio ufficio casalingo con stile. I modelli V5 senza bordi su 3 lati offrono un display sottile ed elegante con un ingombro minimo e funzionalità avanzate come la connettività USB-C con Power Delivery da 65W. Caratterizzati da risoluzioni Full HD e QHD e con dimensioni che vanno da 24?/60,4 cm (24V5C, 24V5CE) a 27?/68,6 cm (27V5C, 27V5CE, Q27V5C) e fino a 31,5?/80 cm Q32V5CE. Un design fresco In un mondo dove il lavoro ...

tuttoteKit : #AOC: annuncia i nuovi monitor della serie #V5 #tuttotek - HWLegend : AOC annuncia i nuovi monitor della serie V5, perfetti per lo smart working o gli studenti che desiderano aggiornare… -

tuttoteK

i nuovi monitor della serie V5, perfetti per lo smart working o gli studenti che desiderano aggiornare lo schermo del proprio ufficio casalingo con stile: I modelli V5 senza bordi su 3 ...... un proiettore con logo per ricordare agli astanti la saga AGON PRO ed effetti RGB personalizzabili e sincronizzabili (Light FX) con altre apparecchiaturegrazie al software onnicomprensivo G - ... AOC: annuncia i nuovi monitor della serie V5 AOC annuncia i nuovi monitor della serie V5, perfetti per smart working o gli studenti che desiderano aggiornare lo schermo dell' ufficio casalingo.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...