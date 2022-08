Zona Bianca, è uno tsunami in diretta | “Lei è un’ignorante!”: volano gli stracci [VIDEO (Di martedì 2 agosto 2022) Durante la diretta di Zona Bianca, due ospiti si sono completamente lasciati andare e hanno dato vita a una litigata epocale. È volato di tutto Zona Bianca (Screen da Twitter)Il talk show di Rete4, inaspettatamente, sta continuando le proprie trasmissioni anche durante il periodo estivo. Nonostante il programma dovesse stopparsi ad agosto, le inaspettate anticipate elezioni hanno fatto propendere Giuseppe Brindisi per la scelta di proseguire la trasmissione, per informare tutti i telespettatori sulle vicende. Durante la diretta di lunedì 1° agosto, però, due ospiti di Zona Bianca si son lasciati andare a una furiosa litigata. Sono volate parole pesantissime, Giuseppe Brindisi non è riuscito a contenerli: ecco cos’è successo. Zona ... Leggi su specialmag (Di martedì 2 agosto 2022) Durante ladi, due ospiti si sono completamente lasciati andare e hanno dato vita a una litigata epocale. È volato di tutto(Screen da Twitter)Il talk show di Rete4, inaspettatamente, sta continuando le proprie trasmissioni anche durante il periodo estivo. Nonostante il programma dovesse stopparsi ad agosto, le inaspettate anticipate elezioni hanno fatto propendere Giuseppe Brindisi per la scelta di proseguire la trasmissione, per informare tutti i telespettatori sulle vicende. Durante ladi lunedì 1° agosto, però, due ospiti disi son lasciati andare a una furiosa litigata. Sono volate parole pesantissime, Giuseppe Brindisi non è riuscito a contenerli: ecco cos’è successo....

