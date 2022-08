USA, Joe Biden annuncia l’uccisione di Ayman al-Zawahiri, capo di Al Qaeda (Di martedì 2 agosto 2022) . Nessun’altra persona coinvolta nel blitz Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato l’uccisione del leader di Al Qaeda, l’egiziano Ayman al-Zawahiri. In una conferenza stampa ufficiale, il Presidente Biden ha detto. “Sabato, su mio ordine, gli Stati Uniti hanno effettuato con successo un attacco aereo su Kabul, in Afghanistan, uccidendo l’emiro di al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri”. Ha poi aggiunto che “Giustizia è stata fatta. Non importa quanto tempo serve, o dove vi nascondete, se siete una minaccia gli Stati Uniti vi troveranno”. “La mia speranza è che questa azione” – continua – aiuti le famiglie delle vittime dell’11 settembre a “voltare pagina”. Poi spiega che l’operazione è stato un “successo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 agosto 2022) . Nessun’altra persona coinvolta nel blitz Il Presidente degli Stati Uniti, Joe, hatodel leader di Al, l’egizianoal-. In una conferenza stampa ufficiale, il Presidenteha detto. “Sabato, su mio ordine, gli Stati Uniti hanno effettuato con successo un attacco aereo su Kabul, in Afghanistan, uccidendo l’emiro di al-al-”. Ha poi aggiunto che “Giustizia è stata fatta. Non importa quanto tempo serve, o dove vi nascondete, se siete una minaccia gli Stati Uniti vi troveranno”. “La mia speranza è che questa azione” – continua – aiuti le famiglie delle vittime dell’11 settembre a “voltare pagina”. Poi spiega che l’operazione è stato un “successo ...

