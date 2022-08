Ultime Notizie – Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 2 agosto (Di martedì 2 agosto 2022) I numeri dell’estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 2 agosto 2022. La combinazione vincente è: 9, 25, 26, 49, 68 e 74 numero Jolly 81 e numero SuperStar 59. Un ‘5+1’ si è aggiudicato 748.557,81 euro. Otto punti ‘5’ si sono aggiudicati una quota unitaria pari a 30.230,22 euro. Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei punti ‘6’ è stimato in 247.900.000 euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 2 agosto 2022) Idell’deldi, 22022. La combinazioneè: 9, 25, 26, 49, 68 e 74 numero Jolly 81 e numero SuperStar 59. Un ‘5+1’ si è aggiudicato 748.557,81 euro. Otto punti ‘5’ si sono aggiudicati una quota unitaria pari a 30.230,22 euro. Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei punti ‘6’ è stimato in 247.900.000 euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 64.861 contagiati, 190 morti e tasso di positività al 18,3%. Sono stati eseguiti i… - Corriere : Letta a Montecitorio, è il giorno decisivo. Berlusconi posta il simbolo con Salvini e Meloni. La diretta - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - zazoomblog : Ultime Notizie – Pogba non si opera dopo infortunio: le news - #Ultime #Notizie #Pogba #opera - SfortunatoAl : RT @ottobrerosa: Confesso che dopo le ultime notizie cadono le braccia e anche qualcos'altro per terra. Alla fine per votare una coalizione… -