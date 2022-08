Summer Cup U18: a Granville le azzurre cedono in semifinale alla Slovacchia (Di martedì 2 agosto 2022) La nazionale Under 18 femminile, terza testa di serie, giocherà mercoledì sulla terra rossa francese la finalina per il terzo posto contro la Repubblica Ceca, prima favorita del tabellone Leggi su federtennis (Di martedì 2 agosto 2022) La nazionale Under 18 femminile, terza testa di serie, giocherà mercoledì sulla terra rossa francese la finalina per il terzo posto contro la Repubblica Ceca, prima favorita del tabellone

V_stvrboy19 : Qualche mese fa il web era pieno di ragazzine indignate per la 'boiler summer cup'. Indovinate un pó che cosa si è… - HappygameEsport : RT @esy_2017: PODIO ESY NEXT CUP~ Summer Cup Tappa #10 ?? POSTO:@HappygameEsport ?? POSTO:@loughboroughLGB ?? POSTO:@GenesisVPC @Fga_eSpo… - esy_2017 : PODIO ESY NEXT CUP~ Summer Cup Tappa #10 ?? POSTO:@HappygameEsport ?? POSTO:@loughboroughLGB ?? POSTO:@GenesisVPC… - JotaZGD : RT @Ladal17: Le vittorie di #Carboni e #Cinà portano l'Italia under 16 in finale di Summer Cup. Sconfitti Faurel e Papamalamis, superata la… - Ladal17 : Le vittorie di #Carboni e #Cinà portano l'Italia under 16 in finale di Summer Cup. Sconfitti Faurel e Papamalamis,… -