Strage di Bologna | Mattarella | ‘Ricercare la verità è un dovere civile’

(Di martedì 2 agosto 2022) È difficile dimenticare, togliere dalla mente le terribili immagini del 2 agosto del 1980, una data ‘macchiata’ da un attacco terroristico, un ‘colpo’ vile alla democrazia e al valore delle istituzioni. Unache 42 anni dopo è ancora ‘viva’ nel ricordo di chi c’era, di chi ha assistito inerme e senza parole di fronte alla televisione a quella tragedia, in cui hanno perso la vita 85 persone, avvenuta alla stazione di. Alle 10.25 di 42 anni fa alla stazione difu un inferno di macerie.Per 85 persone fu un viaggio di andata senza ritorno #di#2agosto 1980 #pernondimenticare (immagini esclusive del sopralluogo della #poliziascientifica, mostra "Frammenti di storia") pic.twitter.com/OmXFDkZ8Kh — Polizia di Stato (@poliziadistato) August 2, 2022 Cosa ha detto ...

TgrRai : Avevano dai 3 ai 14 anni i sette bambini morti nella strage alla stazione di Bologna il #2agosto 1980. Oggi una com… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione del 42° anniversario della strage di #Bologna: - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #2agosto 1980 avviene la strage di #Bologna. 85 i morti, oltre 200 i feriti, procedimenti ancora… - renziano_il : RT @ivanscalfarotto: Sono trascorsi quarantadue anni dalla tremenda Strage di Bologna, che costò la vita di 85 innocenti, ferendo in profon… - piccioli_piera : RT @lorenz_frigerio: Il #2agosto 1980 la bomba alla stazione di #Bologna causò la morte di 85 persone. Solidali con l'infinito dolore dei f… -

Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ricordare ladi: uno degli attentati terroristici più gravi dei cosiddetti Anni di piombo . Provocò 85 ...Il monito di Matteo Lepore dal palco didove si commemora ladel 2 agosto ..."Questa mattina a Casteldebole alle 10:25 la squadra ha interrotto l'allenamento per osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage del 2 agosto 1980. Bologna non dimentica".Così il presidente della Camera, Roberto Fico, ricordando la strage del 2 agosto 1980 a Bologna. “Il dolore dei familiari delle vittime è stato acuito da anni di ambiguità, depistaggi e colpevoli ...