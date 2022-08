SottoAgosto | nuovo volantino Euronics con sconti del 50% su condizionatori | smartphone Android e altro

Leggi su computermagazine

(Di martedì 2 agosto 2022) C’è unpresso la catena di distribuzione di elettronica ed elettrodomestici,, e stiamo parlando precisamente del, 2/8/2022 – Computermagazine.itSi tratta di un simpatico gioco di parole che unisce sottocosto e agosto, sottolineando i fortiprevisti fino al prossimo 15 di questo mese, giorno in cui scadrà appunto la promozione. Sono davvero tante le offerte che potrete trovare da, fra, notebook, piccoli e grandi elettrodomestici, e non solo, e le offerte saranno valevoli solo presso i punti vendita fisici e non online. Di conseguenza dovrete recarvi presso uno degli store dei gruppi La Via Lattea, SIEM, Bruno e Tufano, per ...