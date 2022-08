Sonia Bruganelli in crisi | “Le cose nella vita cambiano”

Leggi su tvzap

(Di martedì 2 agosto 2022) Da qualche tempodà alcuni messaggi controversi tramite social. La donna sembra essere in. Ma di cosa si tratta? Alcuni indizi lasciano pensare che tra lei e Paolo Bonolis lenon vadano a gonfie vele. “Potrei stare meglio”, dice la, nascondendo forse unamatrimoniale. Ma su una cosa invece ha fatto chiarezza:e Flora Canto non sono più amiche. Dopo alcuni commenti che avevano fatto insospettire, ora arriva la conferma ufficiale.e Flora Canto non sono più amiche: arriva la conferma Il primo sospetto che tra le due l’amicizia fosse finita l’ha dato Flora. “Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato!”, aveva commentato ...