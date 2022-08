(Di martedì 2 agosto 2022)- Lacontinua il suo ritiro a Bogliasco, gli uomini di Giampaolo hanno svolto lavoro forzato. Dopo il pari contro il Besiktas, sono apparsi in ottima forma Sabiri e Caputo. Laè attivissima sul mercato, dopo la sfuriata in conferenza di Giampaolo, la dirigenza Lanna si è attivata.in centrocampo per tanti profili, dopo l’addio doloroso di Morthen Thorsby, trasferitosi all’Union Berlino. Quella di ieri è stata una giornata importante per fare passi avanti nellativa con la Roma riferita a, che è molto stimato dal tecnico Marco Giampaolo. Nuovi contatti ieri tra gli intermediari e Trigoria, va trovata la quadra con la Roma sulla formula del trasferimento. I giallorossi vogliono inserire ...

infoitsport : Sampdoria, TMW: “Interesse concreto per Gonzalo Villar, si tratta” - BabboleoNews : Filip #Djuricic ha sostenuto le visite mediche con la #Sampdoria e oggi si unirà alla squadra di mister #Giampaolo.… - infoitsport : TMW - Sampdoria, c'èil gradimento di Villar: da colmare la distanza con la Roma - infoitsport : TMW - Sampdoria, intesa totale con Djuricic del Sassuolo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Sampdoria, intesa totale con Djuricic del Sassuolo -

TUTTO mercato WEB

Dal ritiro dellaa Ponte di Legno, il difensore Alex Ferrari ha parlato adi diverse tematiche legate all'attualità di casa blucerchiata. Dal mister Giampaolo, alla possibile cessione societaria fino ......dalla. L'attaccante classe '97 sta svolgendo il ritiro estivo a Ponte di Legno, ma già nei prossimi giorni potrebbe lasciare il club a titolo definitivo. Secondo quanto riferito da, ... Tornano Leverbe e Djuricic, Contini in arrivo, attesa per Villar: la Samp si muove sul mercato Il centrale bianconero piace anche a Verona, Empoli e Galatasaray: i turchi hanno offerto 10 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo, ma Rugani vorrebbe restare in Serie A Calciomercato Sam ...Stando a quanto riferito da 'TMW', Lucas Torreira è vicino all'accordo con i turchi del Galatasaray. Si allontana l’ipotesi di un ritorno alla Sampdoria per Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano d ...