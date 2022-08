(Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos Salute) - Sempre più spesso si parla diovvero di dati aperti e resi accessibili da un'azienda privata o da una pubblica amministrazione, al fine di essere riutilizzati per diversi scopi. Nel percorso di evoluzione e transizione tecnologica e digitale intrapreso dall'la scelta di mettere a disposizione i dati aperti riveste particolare importanza, specie in ottica di: maggiorecompletezza di informazione qualità dei servizi agli utenti In questo senso con ill'Istituto ha deciso di semplificare e agevolare la divulgazione dell'enorme mole di dati raccolti, dando la possibilità a chi ne abbia necessità di accedere a tali informazioni tramite una specifica sezione del proprio sito web. Il...

CodiceCUP : RT @Ot11Ot2: ??@codicecup: open data sugli investimenti pubblici. ??Il progetto sostiene la cultura dell’Open Government attraverso la pubbl… - TV7Benevento : Progetto Open Data INPS, trasparenza e accessibilità per imprese e cittadini - - Teresa_E_ : RT @GZuchtriegel: - delletidi : RT @GZuchtriegel: - PetrelliFlavia : RT @GZuchtriegel: -

SassariNotizie.com

Dall - E 2 ancora al centro di progetti creativi con un interessantedi app da installare sulle fotocamere mirrorless Sony per sfruttare l intelligenza ... Il software di tiposource ...... il Messaggero riferisce anche che non sono previsti altri CdA da parte diFiber, che ... Ilha pero avuto un supporto politico trasversale, per cui gli esperti pensano che sara tra le ... Progetto Open Data INPS, trasparenza e accessibilità per imprese e cittadini (Adnkronos Salute) - Sempre più spesso si parla di Open data ovvero di dati aperti e resi accessibili da un'azienda privata o da una pubblica ...Open Art – il progetto di didattica digitale per i più piccoli ideato da Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze – invita tutti quanti a giocare insieme, in compagnia di a ...