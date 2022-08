Precipita in un canalone e muore a 25 anni «Altruista e generoso | Matteo amava la natura» Mercoledì i funerali

lacittanews : «Era altruista, generoso, maturo, rispettoso, sensibile e aveva una capacità di ascoltare straordinaria». Sono dist… - webecodibergamo : Matteo Carminati di Sorisole era arrivato venerdì scorso alla Malga Vodala per partecipare al progetto «Pasturs» - infoitinterno : Precipita per 100 metri in un canalone e muore a 25 anni. I genitori distrutti dal dolore: «Amante della natura, al… -

L'uomo, un 66enne di Borgo San Lorenzo, stava attraversando la Val Cavaliera in mountain bike con un amico quando è caduto dalla sua bici precipitando in unper circa 3 - 4 metri e cadendo ...Il ritrovamento è avvenuto in unnella zona della Cima Sud di Zità, aspra area montuosa fra val di Zoldo e Agordino. "Ieri mattina - spiega il Soccorso alpino bellunese - in base alle ...Il corpo senza vita di Matteo, che per un periodo aveva lavorato come volontario in Croce bianca, è stato recuperato dalla Croce blu di Gromo e dal 118. Dramma lunedì ad Ardesio, sulle Alpi Orobie, te ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-eebf84e0-b66f-a26a-7a6d-1f587ab9db ...