Pomezia, il sindaco non ha più la maggioranza: bilancio votato con 12 voti su 25 (Di martedì 2 agosto 2022) Pomezia. La poltrona politica ha una legge di gravità tutta sua: attira corpi terrestri a sé e li fa deflagrare senza remore. Scollarsene è davvero un'impresa. A meno che i numeri non siano così lampanti. Il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà, non sembra avere più la maggioranza dalla sua parte, e questo vuol dire soltanto una cosa. Adriano Zuccalà non ha più la maggioranza Come commenta sulla sua pagina Facebook Stefano Mengozzi: "Adesso abbiamo anche la certezza numerica: solo 12 consiglieri comunali su 25 hanno votato a favore degli assestamenti di bilancio oggi in consiglio comunale." Un dato scritto nero su bianco, per cui Adriano Zuccalà non avrebbe più la maggioranza. Leggi anche: Incidente sulla Pontina all'altezza di ...

