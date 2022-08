Nel campo minato del Kosovo, attenti ai passi falsi. Parla in gen. Tricarico (Di martedì 2 agosto 2022) Il Kosovo è una regione dove le tensioni non si sono mai sopite del tutto, e dove i rischi di escalation sono dietro l’angolo. In uno scenario incerto come quello attuale, caratterizzato dalla guerra in Ucraina, la possibilità di fare un passo falso è alta. Per questo la Nato dovrebbe ricordarsi del suo articolo 1, che le impone di cercare una soluzione pacifica alle controversie, per evitare di andare incontro a ulteriori aumenti della tensione. L’intervista di Airpress al generale Leonardo Tricarico, presidente della Fondazione Icsa, già capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare che tra gli altri incarichi, è anche stato comandante operativo delle Forze aeree italiane partecipanti al conflitto nei Balcani nel 1999, nonché vice comandante di tutta la forza multinazionale impiegata nel conflitto. Generale, rispetto alle tensioni degli ultimi ... Leggi su formiche (Di martedì 2 agosto 2022) Ilè una regione dove le tensioni non si sono mai sopite del tutto, e dove i rischi di escalation sono dietro l’angolo. In uno scenario incerto come quello attuale, caratterizzato dalla guerra in Ucraina, la possibilità di fare un passo falso è alta. Per questo la Nato dovrebbe ricordarsi del suo articolo 1, che le impone di cercare una soluzione pacifica alle controversie, per evitare di andare incontro a ulteriori aumenti della tensione. L’intervista di Airpress al generale Leonardo, presidente della Fondazione Icsa, già capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare che tra gli altri incarichi, è anche stato comandante operativo delle Forze aeree italiane partecipanti al conflitto nei Balcani nel 1999, nonché vice comandante di tutta la forza multinazionale impiegata nel conflitto. Generale, rispetto alle tensioni degli ultimi ...

