Italpress : Maserati lancia nuovo programma di garanzia fino a 10 anni - Icy_GT22 : @DRIVETRIBE (Old) Lancia Ferrari Lamborghini Alfa Maserati (New) Lancia - mundee95 : @DRIVETRIBE 1. Fiat ?? 2. Ferrari 3. Alfa Romeo 4. Lamborghini 5. Maserati 6. Lancia - Laucha_AS : @DRIVETRIBE 1- Pagani 2- Ferrari 3- Alfa Romeo 4- Lancia 5- Maserati - RandomGuyTalks2 : @DRIVETRIBE imo 1. Lamborghini 2. Ferrari 3. Maserati 4. Alfa Romeo 5. Lancia (I thought Maserati deserved a me… -

Borsa Italiana

ha saputo unire tradizione e innovazione in una gamma dalle prestazioni senza compromessi. Con ilPersonal Service Lab, ente designato alla creazione di servizi e offerte ...Come spiegato in una nota, con questo nuovo servizio, 'mette a disposizione di tutti i clienti un'offerta innovativa, con un valore aggiunto in termini di flessibilita' senza eguali nel ... Stellantis: Maserati lancia nuovo programma garanzia fino a 10 anni MODENA (ITALPRESS) - Maserati introduce l'Extra10 Warranty Program, il nuovo programma di estensione di garanzia, che permette di estendere la copertura de ...MODENA (ITALPRESS) - Maserati introduce l'Extra10 Warranty Program, il nuovo programma di estensione di garanzia, che permette di estendere la copertura dei componenti del gruppo propulsore - motore, ...