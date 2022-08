LIVE Vuelta a Burgos 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | tre spagnoli in fuga | esame per Nibali e Landa

(Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:53 I tre iberici insono Jesus Exquerra (-BH), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), e Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). Per loro un margine di ben otto minuti. 13:50 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellatestuale della primadellaAlle 13.05 la corsa è partita regolarmente, ci troviamo a 130 km dal traguardo dell’Alto de Castillo ed al comando troviamo un terzetto tutto spagnolo. Buongiorno e benvenuti nellascritta della primadella. Frazione d’esordio che parte dalla Catedral ...

VentaglioP : #Ciclomercato #Donostia #TDP22 #Vuelta e tanto altro: tutto questo nella puntata live di Ventaglio Podcast. Vi asp… -

OA Sport

La prima tappa dellaa Burgos 2022 da Burgos all'Alto de Castillo partirà alle 13.05. ... OA Sport vi offrirà la DIRETTAtestuale della prima frazione a partire dalle 14.00.C'è grande attesa per la nuova edizione della prestigiosa corsa a tappe che farà da antipasto allaa Espana. Il Giro di Polonia 2022 si corre dal 30 luglio al 5 agosto con un percorso ricco di insidie e una cronometro di 15 Km. Dopo la vittoria nel 2o21 di Joao Almeida, i favoriti di questa ... LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA: esame importante per Nibali, Landa e Valverde El viernes 29 de julio, Nintendo lanzó su último gran juego, la tercera entrega de la serie Xenoblade Chronicles. Conocido simplemente como Xenoblade Chronicles 3, este juego lleva a los jugadores de ...La compañía japonesa confirma la emisión de diversos espacios que cubrirán todo lo relevante durante el evento con anuncios, novedades, entrevistas y más.