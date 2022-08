LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Mattia Furlani prima per la finale nell’alto e poi per il podio nel lungo (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.42: Nella terza serie dei 110 hs del decathlon al via Van der Poel (Bel), Masing (Sui), Jara (Cze), Thlander (Swe), Prenz (Ger), Galpal (Hun), Duvert (Swe) 15.40: Ci attende un pomeriggio lungo e ricco di appuntamenti per gli atleti azzurri. Obiettivo superamento del turno nell’asta maschile per Simone Bertelli diventato il miglior 18enne italiano di sempre con il decollo a 5,35 per il secondo posto degli Assoluti di Rieti, e per Federico Bonanni. Inizia il cammino delle specialiste dei 400 metri con Nancy Demattè a caccia del passaggio del turno e anche dei 400 maschili che vedono al via Luca Sito. 15.38: Lo spagnolo Ferrer con un modesto 14?68 vince la seconda batteria dei 110 hs del decathlon davanti allo sloveno Duhovnik in 14?71 e allo svizzero Huber in 14?77 15.36: Nella seconda serie ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.42: Nella terza serie dei 110 hs del decathlon al via Van der Poel (Bel), Masing (Sui), Jara (Cze), Thlander (Swe), Prenz (Ger), Galpal (Hun), Duvert (Swe) 15.40: Ci attende un pomeriggioe ricco di appuntamenti per gli atleti azzurri. Obiettivo superamento del turno nell’asta maschile per Simone Bertelli diventato il miglior 18enne italiano di sempre con il decollo a 5,35 per il secondo posto degli Assoluti di Rieti, e per Federico Bonanni. Inizia il cammino delle specialiste dei 400 metri con Nancy Demattè a caccia del passaggio del turno e anche dei 400 maschili che vedono al via Luca Sito. 15.38: Lo spagnolo Ferrer con un modesto 14?68 vince la seconda batteria dei 110 hs del decathlon davanti allo sloveno Duhovnik in 14?71 e allo svizzero Huber in 14?77 15.36: Nella seconda serie ...

