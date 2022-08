Le lacrime dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne | “Mi sento inutile”

Leggi su altranotizia

(Di martedì 2 agosto 2022) Un’ exdisi è abbandonata a un lungo e straziante sfogo sui social. Aleggia gran fermento per la nuova edizione di, a settembre. Difatti, si è nella fase più delicata dei casting per selezionare i nuovi tronisti e, secondo un’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza, sembra che una prima figura sia stata già trovata, ovvero il giovanissimo Alessandro. A tal riguardo, così ha affermato l’esperto di gossip: “19 anni…sarà stato deluso dall’amore…arriverà lì affranto e in preda alla voglia di sposarsi”, non mancando di evidenziare una certa ironia.– Altranotizia (Fonte: Google)Nel frattempo, però, c’è una persona, proveniente dal dating show, che non sta trascorrendo ore serene, anzi è ...