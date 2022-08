La guida completa di Torino che funziona anche offline | Viaggiare Informatici (Di martedì 2 agosto 2022) Consigli per torinesi (e non solo) sul profilo ddi Liliana Tossani e Fabio Finizio di theworldrhythm su Instagram. Insieme a Andrea Petroni di Vologratis, i due travel creator ci hanno raccontato come visitare Torino sfruttando gli strumenti digitali a nostra disposizione. Lo smartphone – come sempre – è a portata di mano e quindi il giro turistico digital della città di Torino è possibile con l’app Torino guida. Partiamo da un presupposto fondamentale: Torino non è solo Mole! Spesso e volentieri, domandando alle persone cos’è che caratterizza Torino, la prima risposta è questa. Al massimo qualcuno fa riferimento al celebre Museo Egizio di Torino, il più importante al mondo dopo quello de Il Cairo. Esploriamo insieme ai travel creator le bellezze della città nel Nord ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 2 agosto 2022) Consigli per torinesi (e non solo) sul profilo ddi Liliana Tossani e Fabio Finizio di theworldrhythm su Instagram. Insieme a Andrea Petroni di Vologratis, i due travel creator ci hanno raccontato come visitaresfruttando gli strumenti digitali a nostra disposizione. Lo smartphone – come sempre – è a portata di mano e quindi il giro turistico digital della città diè possibile con l’app. Partiamo da un presupposto fondamentale:non è solo Mole! Spesso e volentieri, domandando alle persone cos’è che caratterizza, la prima risposta è questa. Al massimo qualcuno fa riferimento al celebre Museo Egizio di, il più importante al mondo dopo quello de Il Cairo. Esploriamo insieme ai travel creator le bellezze della città nel Nord ...

AntonioLamorge3 : RT @AntonioLamorge3: Facebook Ads: la guida completa per la strategia pubblicitaria che fa crescere il tuo business - moneypuntoit : ?? Chi può andare in pensione nel 2022: tutti i requisiti ?? - laura12ottobre : @michele_geraci Sappiamo che USA vede il comunismo come minaccia da stroncare e chi non si spertica in lodi per ges… - zazoomblog : Sport in tv: la guida completa di tutti gli eventi giorno per giorno - #Sport #guida #completa #tutti #eventi - CM_Memorabili : [SPUNTEBLU MEMORABILI] Consigli per superare l'esame di guida. Cosa avreste fatto al posto della ragazza? Leggete… -