Kouamé, l'attaccante potrebbe rimanere in Serie A. La situazione

Nonostante l'attaccante della Fiorentina Kouame sia completamente fuori dal progetto viola, potrebbe rimanere in Serie A. Come riportato da calciomercato.com, l'attaccante dello Fiorentina Kouamé potrebbe rimanere in Serie A. Più precisamente è lo Spezia che si sta interessando allo stesso giocatore viola.

Kouamé in uscita dalla Fiorentina, ma può rimanere in Serie A: chi lo vuole

Christian Kouamé è in uscita dalla Fiorentina. Dopo il prestito all'Anderlecht, l'attaccante è tornato in viola ma non rimarrà con Italiano. Il Corriere dello Sport fa sapere che per il giocatore si sono interessati diversi club.

Fiorentina, lo Spezia non vuole solo Dragowski: Gotti ha richiesto anche un attaccante

Nonostante la diatriba nata nella scorsa estate per Vincenzo Italiano, con i viola che pagarono la clausola di un milione di euro per strappare il tecnico ai liguri, adesso con l'arrivo a La Spezia di Luca Gotti ci sono stati nuovi contatti tra le due società.