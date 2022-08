ItaliaStartUp_ : Il drone e i missili tech con cui è stato ucciso al Zawahiri - fr4nc15_93 : RT @perchetendenza: 'Al Qaeda': Perché il suo leader Ayman al-Zawahiri è stato ucciso a Kabul nel corso di un'operazione condotta dalla Cia… - duro_lavoro : RT @funzilogik: @Adm3456rrr @duro_lavoro @masechi Non occorrono missili Russia ha già minato i porti USA con i drone sottomarini con atomic… - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????#alZawahiri è stato ucciso da un attacco con drone con due missili Hellfire. Gli alti dirigenti #talebani erano al c… - ultimenotizie : Ayman al-Zawahiri è stato ucciso in un attacco americano compiuto con un drone dalla Cia a Kabul. A colpire il lead… -

... dove domenica mattina ora di Kabul è stato colpito da unche, assicurano gli americani, non ... Cinque giorni dopo dueHellfire hanno colpito il balcone sul quale si trovava al - Zawahiri ...... il leader di Al Qaida è stato ucciso nella notte fra sabato 30 luglio e domenica 31 luglio con unda cui sono stati lanciati dueHellfire. Al - Zawahri si trovava sul balcone di una ... Al Zawahiri, il drone e i missili tech con cui è stato ucciso il capo di al Qaeda Il governo afghano formalmente reagisce ma la componente jihadista è da tempo una spina nel fianco per chi ha stretto gli accordi di Doha e incassato la ...Milano, 2 ago. (askanews) - "Sabato sotto il mio comando gli Stati Uniti hanno compiuto con successo un attacco aereo su Kabul in Afghanistan che ha ucciso l'emiro di Al Qaeda Ayman al-Zawahiri". Così ...