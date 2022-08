Gli Usa scovano il terrorista “imprendibile”, Messina Denaro è latitante da 29 anni: trova le differenze (Di martedì 2 agosto 2022) 2 agosto 2022 Ayman al-Zawahiri, 2 maggio 2011 Osama Bin Laden. Gli Stati Uniti con i loro raid contro i capi di al-Qaeda dimostrano che non esistono nemici inafferrabili: in Italia il pensiero corre a Matteo Messina Denaro. Se è vero che quella contro la mafia è una guerra come quella contro il terrorismo, il parallelo in “casa nostra” va subito a “Cosa nostra”. Al suo simbolo più noto, un volto diventato iconico, quello appunto di Matteo Messina Denaro. La sua latitanza ormai è entrata (praticamente sotto silenzio) nel trentennale: il 3 giugno 2022 sono scoccati esattamente 29 anni da che il padrino di Castelvetrano, 60 anni compiuti ad aprile, è latitante. Eppure, Messina Denaro, secondo l’ultimo rapporto della Dia resta ancora “la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 agosto 2022) 2 agosto 2022 Ayman al-Zawahiri, 2 maggio 2011 Osama Bin Laden. Gli Stati Uniti con i loro raid contro i capi di al-Qaeda dimostrano che non esistono nemici inafferrabili: in Italia il pensiero corre a Matteo. Se è vero che quella contro la mafia è una guerra come quella contro il terrorismo, il parallelo in “casa nostra” va subito a “Cosa nostra”. Al suo simbolo più noto, un volto diventato iconico, quello appunto di Matteo. La sua latitanza ormai è entrata (praticamente sotto silenzio) nel trentennale: il 3 giugno 2022 sono scoccati esattamente 29da che il padrino di Castelvetrano, 60compiuti ad aprile, è. Eppure,, secondo l’ultimo rapporto della Dia resta ancora “la ...

