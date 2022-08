Fratoianni e Bonelli sull’intesa Pd-Azione: “E’ un accordo che non ci riguarda. Non abbiamo bisogno di diritti di tribuna” (Di martedì 2 agosto 2022) “Prendiamo atto dell’accordo bilaterale tra Partito democratico e Azione/+Europa, non ci riguarda e non ne condividiamo nel merito delle questioni programmatiche. Chiediamo un incontro al Partito democratico per verificare se ancora ci sono le condizioni di un’intesa elettorale che coinvolga l’alleanza tra Verdi e Sinistra“. A rivendicarlo nel corso di un punto stampa il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. “Questa trattativa un po’ curiosa che si concentrata molto sui collegi, era partita con un veto. Ho sfidato personalmente Carlo Calenda a mettersi in gioco. Noi non abbiamo paura a metterci in gioco e correre sul proporzionale. La nostra proposta politica – ha avvertito il leader di Si – non è negoziabile. Per questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) “Prendiamo atto dell’bilaterale tra Partito democratico e/+Europa, non cie non ne condividiamo nel merito delle questioni programmatiche. Chiediamo un incontro al Partito democratico per verificare se ancora ci sono le condizioni di un’intesa elettorale che coinvolga l’alleanza tra Verdi e Sinistra“. A rivendicarlo nel corso di un punto stampa il co-portavoce di Europa Verde Angeloe il segretario di Sinistra italiana Nicola. “Questa trattativa un po’ curiosa che si concentrata molto sui collegi, era partita con un veto. Ho sfidato personalmente Carlo Calenda a mettersi in gioco. Noi nonpaura a metterci in gioco e correre sul proporzionale. La nostra proposta politica – ha avvertito il leader di Si – non è negoziabile. Per questo ...

MatteoRichetti : In sintesi: Fratoianni e Bonelli sono contro l’agenda #Draghi, @EnricoLetta ci chiede di farli votare per realizzar… - CarloCalenda : Ma allora abbiamo già risolto no? Se il PD considera più importante avere Fratoianni, Bonelli e Di Maio negli unino… - demagistris : Letta,Calenda,Di Maio,Mastella,Brunetta,Gelmini,Carfagna,Bonelli,Fratoianni,Renzi,Draghi,invio armi,inceneritori,nu… - rosanna66886427 : Io non ho ben capito. Mettiamo che vanno al governo Letta Calenda Fratoianni Bonelli. Rivogliono Draghi o no? Li… - Autunna3 : RT @Panda_Rei_64: -a 52gg ele> resuscita tassa di successione -Non accetta veti> è il primo a metterli -Agenda Draghi> Si coalizza con chi… -