Elezioni: Letta, “Inimmaginabile Meloni dopo Draghi” (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA – “Non è immaginabile che il Paese dopo Draghi passi al governo delle destre o guidato da Giorgia Meloni. dopo Draghi l’Italia ha bisogno di una esperienza di governo che porti avanti programmi che hanno avuto grande successo”. E’ quanto ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta (foto), in conferenza stampa alla Camera. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA – “Non è immaginabile che il Paesepassi al governo delle destre o guidato da Giorgial’Italia ha bisogno di una esperienza di governo che porti avanti programmi che hanno avuto grande successo”. E’ quanto ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico(foto), in conferenza stampa alla Camera. L'articolo L'Opinionista.

