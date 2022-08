Elezioni 2022, Letta: “Passo fatto oggi rende contendibile il voto” (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “Questo Passo rende le Elezioni veramente contendibili”. Così Enrico Letta in conferenza stampa con Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova commenta l’intesa siglata con Azione e +Europa per le Elezioni. “oggi è una grande giornata. Quello di oggi – ha rivendicato il leader dem – è un Passo importante, era un dovere superare gli ostacoli e trovare un’intesa che ci consentisse di trovare una proposta che sia vincente, convincente e alternativa a queste destre. Guardiamo al futuro con grande fiducia”. “Abbiamo dimostrato tutti grande senso di responsabilità, in un momento come questo – ha scandito Letta – l’Italia conta molto di più rispetto a nostri destini e dei singoli partiti. Ci siamo assunti una responsabilità per ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “Questoleveramente contendibili”. Così Enricoin conferenza stampa con Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova commenta l’intesa siglata con Azione e +Europa per le. “è una grande giornata. Quello di– ha rivendicato il leader dem – è unimportante, era un dovere superare gli ostacoli e trovare un’intesa che ci consentisse di trovare una proposta che sia vincente, convincente e alternativa a queste destre. Guardiamo al futuro con grande fiducia”. “Abbiamo dimostrato tutti grande senso di responsabilità, in un momento come questo – ha scandito– l’Italia conta molto di più rispetto a nostri destini e dei singoli partiti. Ci siamo assunti una responsabilità per ...

