È una colonizzatrice | le urla in Parlamento contro la Regina

(Di martedì 2 agosto 2022) Durante il giuramento inla senatrice aborigena Thorpe, con il braccio alzato in segno di protesta, ha definito laElisabetta “la

SkyTG24 : La regina #ElisabettaII d'Inghilterra è una 'colonizzatrice'. Così la senatrice aborigena Lidia #Thorpe ha definito… - stefaniaespos19 : RT @SkyTG24: La regina #ElisabettaII d'Inghilterra è una 'colonizzatrice'. Così la senatrice aborigena Lidia #Thorpe ha definito la sovrana… - nerdaioli : RT @SkyTG24: La regina #ElisabettaII d'Inghilterra è una 'colonizzatrice'. Così la senatrice aborigena Lidia #Thorpe ha definito la sovrana… - ereike05 : RT @SkyTG24: La regina #ElisabettaII d'Inghilterra è una 'colonizzatrice'. Così la senatrice aborigena Lidia #Thorpe ha definito la sovrana… - matteo1958 : RT @SkyTG24: La regina #ElisabettaII d'Inghilterra è una 'colonizzatrice'. Così la senatrice aborigena Lidia #Thorpe ha definito la sovrana… -

Arriva il polemico giuramento della senatrice aborigena: "Sarò fedele e prometto totale lealtà a Sua Maestà la regina Elisabetta II, laProtesta politica in Australia , dovesenatrice aborigena definisce la regina Elisabetta II ''. Lidia Thorpe giura in Parlamento e nel leggere la formula aggiunge la ...parlamentare australiana indigena ha definito la Regina Elisabetta, che è formalmente Capo di Stato dell'Australia, come". È successo lunedì primo agosto durante il giuramento al Senato australiano della deputata Lida Thorpe. Con il pugno alzato la senatrice ha detto: "Io, Lidia Thorpe, dichiaro e ...Cosa ha voluto rimarcare la senatrice aborigena che ha definito la regina Elisabetta II “colonizzatrice”: le violenze contro un popolo ancora sovrano .... Il giuramento di fedeltà. Assente dal Parlamento la scorsa settimana, quando gli altri senatori hanno prestato giuramento, Lidia Thorpe ha prestato il suo giuramento il primo agosto. La senatrice ...