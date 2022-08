Cornetto Battiti Live 2022 ultima puntata: cantanti e scaletta 2 agosto su Italia 1 (Di martedì 2 agosto 2022) Cornetto Battiti Live 2022 ultima puntata. Torna anche quest’anno il Festival di Radionorba con una nuova puntata in onda stasera in tv martedì 2 agosto 2022 su Italia 1. Ecco di seguito anticipazioni e la scaletta dei cantanti che si esibiranno. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Cornetto Battiti Live 2022 ultima puntata Torna a girare nelle piazze RadioNorba Cornetto Battiti Live, lo storico programma musicale di Italia 1. Cinque prime serate condotte dalla consolidata coppia formata da Alan Palmieri ed ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 2 agosto 2022). Torna anche quest’anno il Festival di Radionorba con una nuovain onda stasera in tv martedì 2su1. Ecco di seguito anticipazioni e ladeiche si esibiranno. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGTorna a girare nelle piazze RadioNorba, lo storico programma musicale di1. Cinque prime serate condotte dalla consolidata coppia formata da Alan Palmieri ed ...

QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 ultimo appuntamento con @radionorba Cornetto #BattitiLive condotto da @Alan_Palmieri ed… - rossana_1373 : RT @sonoangii: visto che c’è già deddy in tendenza, per stasera a radio norba cornetto battiti live utilizziamo #Deddy così rimane ancora l… - sonoangii : visto che c’è già deddy in tendenza, per stasera a radio norba cornetto battiti live utilizziamo #Deddy così rimane… - battitilive22 : Martedì 2 agosto alle 21:25 su @QuiMediaset_it Italia1 ultimo appuntamento con il @radionorba #battitilive - perfetta_cosi : RT @radionorba: Ci siamo quasi! ? Domani, martedì 2 Agosto, quinto appuntamento con il Radio Norba Cornetto Battiti Live da Trani! Scopri c… -