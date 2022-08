Caos cieli | nuove cancellazioni a Londra Heathrow In Europa le compagnie peggiori sono Klm e Lufthansa Bene le asiatiche

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 agosto 2022) Ancora forti disagi all’aeroporto dicon la British Airways che ha sospeso la vendita dei biglietti per i voli a corto raggio in partenza dallo scalo londinese fino all’8 agosto. La decisione è stata presa a fronte del limite al numero di passeggeri giornalieri che il più grande aeroporto del Regno Unito ha imposto per l’estate.aveva infatti indicato alleaeree di interrompere nei mesi estivi la vendita dei biglietti per portare a 100mila i viaggiatori gestibili ogni giorno, 4mila in meno rispetto a quanto programmato in precedenza. La sospensione di Ba riguarda i voli verso destinazioni nazionali ed europee. La compagnia aveva già annunciato oltre 10milanei mesi estivi, per un totale di 30mila soppressioni da aprile. Tutto il settore è alle prese con ...