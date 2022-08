Calciomercato Fiorentina, colpi per l’assalto alla Conference League (Di martedì 2 agosto 2022) La Fiorentina viene da un ottimo campionato ed è chiamata a ripetersi. Il compito di Italiano è quello di continuare col progetto tecnico. A prescindere dalle uscite che il Calciomercato della Fiorentina prevederà, ogni giocatore andrà sostituito adeguatamente. La Viola è riuscita a sopperire all’assenza di Vlahovic grazie ad un gioco più corale, finalizzato al far segnare tutti, ed ora si è aggiunto anche Jovic. Ma il capitolo uscite è ancora aperto. Con Torreira sostituito da Mandragora e Odriozola tornato in Spagna, sostituito da Dodò, la Fiorentina rischia di dover dire addio anche a Milenkovic, seguito da Inter e Juventus e mai troppo disponibile a restare. Il serbo sembra sempre più lontano da Firenze e la Viola già lavora per sostituirlo. I nomi sul tavolo sono tanti ed il Ds si sta prendendo il suo tempo per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Laviene da un ottimo campionato ed è chiamata a ripetersi. Il compito di Italiano è quello di continuare col progetto tecnico. A prescindere dalle uscite che ildellaprevederà, ogni giocatore andrà sostituito adeguatamente. La Viola è riuscita a sopperire all’assenza di Vlahovic grazie ad un gioco più corale, finalizzato al far segnare tutti, ed ora si è aggiunto anche Jovic. Ma il capitolo uscite è ancora aperto. Con Torreira sostituito da Mandragora e Odriozola tornato in Spagna, sostituito da Dodò, larischia di dover dire addio anche a Milenkovic, seguito da Inter e Juventus e mai troppo disponibile a restare. Il serbo sembra sempre più lontano da Firenze e la Viola già lavora per sostituirlo. I nomi sul tavolo sono tanti ed il Ds si sta prendendo il suo tempo per ...

