Calciomercato Atalanta, un doppio colpo per puntare la Champions (Di martedì 2 agosto 2022) L'Atalanta deve ricostruire un progetto che lo scorso anno ha deluso, anche a causa del rendimento mediocre di alcune sue punte di diamante. Soprattutto in attacco, con Zapata infortunato e Muriel un po' perso, l'Atalanta non è riuscita a ritrovare quella efficienza offensiva che tanto la contraddistingue. Per questo si sono intensificati i contatti con l'Inter per acquistare un calciatore dai nerazzurri. Muriel sembra sempre più lontano da Bergamo e la Dea ha necessità di sostituirlo. Il Calciomercato dell'Atalanta è incentrato su certi profili, dato che serve un profilo alla Zapata che possa spaccare le partite e partire titolare quando il colombiano avrà bisogno di riposo. Inoltre Muriel è seguito sempre più da vicino dalla Juventus, mentre la Roma sembra essersi defilata un po'. Il doppio ...

