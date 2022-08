Brad Pitt, una malattia lo affligge da anni: nessuno gli credeva (Di martedì 2 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Brad Pitt, la malattia che lo affligge ormai da anni sta peggiorando? Le parole del divo del cinema fanno preoccupare: ecco perché non esce quasi più di casa. All’inizio nessuno voleva credergli. L’attore 58enne è ancora considerato tra i più affascinanti di Hollywood e dall’inizio della sua carriera è sempre riuscito a rimanere sulla cresta Leggi su youmovies (Di martedì 2 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., lache loormai dasta peggiorando? Le parole del divo del cinema fanno preoccupare: ecco perché non esce quasi più di casa. All’iniziovoleva credergli. L’attore 58enne è ancora considerato tra i più affascinanti di Hollywood e dall’inizio della sua carriera è sempre riuscito a rimanere sulla cresta

MoviesAsbury : #BradPitt ha parlato per la prima volta della famigerata gonna indossata a una delle presentazioni di #BulletTrain… - simpaol : Mertens come vice Vlahovic è come dire Al Pacino controfigura di Brad Pitt. - ParliamoDiNews : Brad Pitt mostra le gambe a Berlino dove sfila con la gonna - Grandeinganno #brad #pitt #mostra #gambe #berlino… - danietele : Avo Chronicles Day 1 - Brad Pitt ha mai vinto un oscar, vero o falso? -Chi è Brad Pitt? Sipario - edtriple70 : @Leon63632308 Poiché ritengo che lei sia uno di quelli che se non scrive l’ultimo tweet poi non si sente bene, lo l… -