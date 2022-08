Bonus padri separati: ecco tutto quello che devi sapere (Di martedì 2 agosto 2022) Mancano tre firme per approvare il Bonus padri separati. Scopriamo, insieme, tutte le informazioni necessarie. Bonus padri separati: in cosa consiste? Il Bonus padri separati consiste nell’erogazione di un assegno dal valore massimo di 800 euro al mese per un anno (quindi un totale di 9.600 euro). A chi è destinato? Il Bonus è destinato ai genitori che non riescono a pagare l’assegno di mantenimento per i propri figli a causa di un calo del reddito, dovuto principalmente alla pandemia. Bonus padri separati: quanti soldi sono stati stanziati, in totale? Per questo provvedimento sono stati stanziati ben 10 milioni di euro. Perché sono state ... Leggi su zon (Di martedì 2 agosto 2022) Mancano tre firme per approvare il. Scopriamo, insieme, tutte le informazioni necessarie.: in cosa consiste? Ilconsiste nell’erogazione di un assegno dal valore massimo di 800 euro al mese per un anno (quindi un totale di 9.600 euro). A chi è destinato? Ilè destinato ai genitori che non riescono a pagare l’assegno di mantenimento per i propri figli a causa di un calo del reddito, dovuto principalmente alla pandemia.: quanti soldi sono stati stanziati, in totale? Per questo provvedimento sono stati stanziati ben 10 milioni di euro. Perché sono state ...

