Aiuti bis, taglio cuneo fiscale e rivalutazione pensioni: l’impatto delle misure (Di martedì 2 agosto 2022) Un taglio del cuneo fiscale da attuare sulla falsariga di quello già in vigore e l’anticipo della prevista rivalutazione delle pensioni. Il prossimo decreto Aiuti, atteso sul tavolo del consiglio dei ministri in settimana, tra mercoledì e giovedì, segna la strada per la manovra 2023. Lo spazio di bilancio a disposizione è quello previsto dalla relazione sull’aggiustamento ovvero 14,3 miliardi di cui circa 12 effettivamente utili per le misure, considerando che poco più di due miliardi andranno a coprire norme già approvate nel dl Aiuti di maggio. taglio del cuneo fiscale e rivalutazione pensioni Per il cuneo fiscale la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 agosto 2022) Undelda attuare sulla falsariga di quello già in vigore e l’anticipo della prevista. Il prossimo decreto, atteso sul tavolo del consiglio dei ministri in settimana, tra mercoledì e giovedì, segna la strada per la manovra 2023. Lo spazio di bilancio a disposizione è quello previsto dalla relazione sull’aggiustamento ovvero 14,3 miliardi di cui circa 12 effettivamente utili per le, considerando che poco più di due miliardi andranno a coprire norme già approvate nel dldi maggio.delPer illa ...

lucianonobili : 'Il decreto Aiuti bis dimostra che il governo #Draghi continua a far il bene dell'Italia anche dopo che degli irres… - ItaliaViva : Il Decreto Aiuti bis dimostra che il governo #Draghi continua a far bene all'Italia anche dopo che degli irresponsa… - borghi_claudio : @Tweet97789471 @VeroDeRomanis Scostamento di bilancio. - AntennaSud : Decreto aiuti bis: Lacarra, ‘Obiettivo benessere degli italiani’ - Cia_Agricoltura : RT @AGRAPRESS: DL AIUTI BIS: DIRETTIVO NAZIONALE CIA, PATUANELLI AL LAVORO PER CREDITO IMPOSTA SU GASOLIO AGRICOLO -