Ultime Notizie – Elezioni 2022, accordo Italexit-Alt: “Insieme al voto sotto simbolo unico” (Di lunedì 1 agosto 2022) Italexit e Alternativa si presenteranno Insieme con un simbolo comune alle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Lo hanno reso noto Gianluigi Paragone e Pino Cabras. “Dopo un confronto sui temi e una valida collaborazione cresciuta mese dopo mese in Parlamento – si legge in un comunicato del leader di Italexit e del presidente di Alt – annunciamo di aver trovato l’accordo per presentarsi Insieme alle Elezioni politiche. La presentazione ufficiale avverrà mercoledì 3 agosto alle ore 10 con una conferenza stampa alla Sala Stampa della Camera”. “In questi mesi abbiamo lottato fianco a fianco contro il green pass, contro l’obbligo vaccinale, contro le restrizioni e le violazioni della Costituzione che hanno caratterizzato il periodo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 1 agosto 2022)e Alternativa si presenterannocon uncomune allepolitiche del 25 settembre. Lo hanno reso noto Gianluigi Paragone e Pino Cabras. “Dopo un confronto sui temi e una valida collaborazione cresciuta mese dopo mese in Parlamento – si legge in un comunicato del leader die del presidente di Alt – annunciamo di aver trovato l’per presentarsiallepolitiche. La presentazione ufficiale avverrà mercoledì 3 agosto alle ore 10 con una conferenza stampa alla Sala Stampa della Camera”. “In questi mesi abbiamo lottato fianco a fianco contro il green pass, contro l’obbligo vaccinale, contro le restrizioni e le violazioni della Costituzione che hanno caratterizzato il periodo ...

fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - junews24com : Brambati svela sul mercato Juve: «Confermo, lo stanno trattando» - - TonyVascor107 : RT @itsmeback_: ULTIME NOTIZIE?? Non sappiamo cosa sta accadendo, ma in questo momento sta suonando la sirena di Taiwan Blares mentre la po… - DomaniGiornale : ?? #Calenda risponde all'appello di #Letta per superare le divergenze: «Sei troppo intelligente per considerare ques… -