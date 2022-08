Tennis, Jannik Sinner sfata il tabù degli azzurri sconfitti in Finale a Umago (Di lunedì 1 agosto 2022) Un segnale importante è arrivato da Umago: Jannik Sinner vince il suo primo torneo dell’anno e batte il n.4 del mondo Carlos Alcaraz. Una vittoria chiara e netta, per 6-7 (5) 6-1 6-1. Dopo un primo set molto equilibrato, giocato meglio dallo spagnolo nel tie-break, Jannik ha saputo trovare in un momento in particolare il modo per mettere in difficoltà il suo avversario. L’essere riuscito ad annullare quelle sei palle break nel secondo game ha dato a Sinner la fiducia di potersela giocare, cambiando anche qualcosa in risposta. Da quel momento, infatti, la partita è cambiata e lo score parla chiaramente dell’andamento della partita. Una vittoria significativa perché la prima sulla terra rossa e contro un avversario molto forte che ha in questa superficie la sua preferita. E poi c’è un dato storico da ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) Un segnale importante è arrivato davince il suo primo torneo dell’anno e batte il n.4 del mondo Carlos Alcaraz. Una vittoria chiara e netta, per 6-7 (5) 6-1 6-1. Dopo un primo set molto equilibrato, giocato meglio dallo spagnolo nel tie-break,ha saputo trovare in un momento in particolare il modo per mettere in difficoltà il suo avversario. L’essere riuscito ad annullare quelle sei palle break nel secondo game ha dato ala fiducia di potersela giocare, cambiando anche qualcosa in risposta. Da quel momento, infatti, la partita è cambiata e lo score parla chiaramente dell’andamento della partita. Una vittoria significativa perché la prima sulla terra rossa e contro un avversario molto forte che ha in questa superficie la sua preferita. E poi c’è un dato storico da ...

SuperTennisTv : Tutto il calore del pubblico italiano al #CroatiaOpenUmag e il 1° titolo della stagione di Jannik ???? #tennis |… - Agenzia_Ansa : Tennis: Jannik Sinner ha vinto il torneo Croatia Open a Umago battendo in finale in tre set il favorito n.1 e campi… - Eurosport_IT : 6° titolo in carriera per Jannik Sinner ???????? Il report del match ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #ATPCroazia |… - BarbettaRossa : Il ranking #ATP di questa settimana, oltre a confermare #Sinner, fresco vincitore del #CroatiaOpenUmag, numero 1 d'… - OA_Sport : #TENNIS Jannik Sinner spezza la maledizione degli azzurri sempre sconfitti in Finale dagli spagnoli a Umago -