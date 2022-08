Tennis, Carlos Alcaraz: “Con Sinner ci saranno molte altre battaglie in futuro” (Di lunedì 1 agosto 2022) In questo fine settimana abbiamo assistito alla seconda grandissima vittoria di Jannik Sinner contro il baby prodigio spagnolo Carlos Alcaraz. Dopo il successo di inizio mese negli ottavi di finale di Wimbledon, infatti, l’altoatesino è riuscito ad avere la meglio anche nella finale di Umago di domenica, portandosi dunque sul 2-1 negli scontri diretti complessivi con il classe 2003. Alcaraz ha dunque incassato un altro brutto colpo, ma, nonostante ciò, non ha perso il sorriso e davanti ai microfoni di Eurosport ha affermato: “Mi auguro che questa rivalità con Sinner possa diventare una nuova saga nel Tennis”. Tennis, Jannik Sinner ha più margini di miglioramento di Carlos Alcaraz. E la vittoria a Wimbledon lo ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) In questo fine settimana abbiamo assistito alla seconda grandissima vittoria di Jannikcontro il baby prodigio spagnolo. Dopo il successo di inizio mese negli ottavi di finale di Wimbledon, infatti, l’altoatesino è riuscito ad avere la meglio anche nella finale di Umago di domenica, portandosi dunque sul 2-1 negli scontri diretti complessivi con il classe 2003.ha dunque incassato un altro brutto colpo, ma, nonostante ciò, non ha perso il sorriso e davanti ai microfoni di Eurosport ha affermato: “Mi auguro che questa rivalità conpossa diventare una nuova saga nel”., Jannikha più margini di miglioramento di. E la vittoria a Wimbledon lo ha ...

Agenzia_Ansa : Tennis: Jannik Sinner ha vinto il torneo Croatia Open a Umago battendo in finale in tre set il favorito n.1 e campi… - sportface2016 : +++Jannik #Sinner da sogno: rimonta Carlos #Alcaraz e vince il torneo di #Umago, sesto titolo della sua carriera+++ #Tennis - Coninews : UNA NUOVA MAGIA DI SINNER ??? A Umago Jannik #Sinner supera Carlos Alcaraz in rimonta 6-7(5) 6-1 6-1 e celebra il s… - lucapalladino93 : RT @sportal_it: Carlos Alcaraz si augura una cosa per lui e Jannik Sinner - sportal_it : Carlos Alcaraz si augura una cosa per lui e Jannik Sinner -