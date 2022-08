Taiwan tende la mano ai dissidenti di Hong Kong

(Di lunedì 1 agosto 2022)ha deciso dire una. Il governo ha adottato una serie di misure che permetteranno ai richiedenti asilo provenienti dall’ex colonia britannica, e con almeno cinque anni sul territorioese, di avere la cittadinanza molto più velocemente e con meno requisiti burocratici. Secondo l’agenzia Focus, questa iniziativa vuole sostenere specialmente ai cittadini diche sono arrivati dopo l’entrata in vigore della legge di sicurezza nazionale di Cina e per l’aiuto umanitario del governo di Taipei ad agosto del 2022. Più di un centinaio di persone hanno chiesto asilo afacendo appello a questa nuova norma che cerca di depenalizzare l’arrivo illegale dei richiedenti asilo. ...

f_leonord : se l’universo tende all’#entropia, Caoslandia non può che allargare i suoi confini. #taiwan -

Adnkronos

... quasi mille, ma erano accampati inattorno all'edificio bombardato. Pur non avendo subito ... I combattenti di, invece, vedono un'analogia con la minaccia di Pechino verso la loro isola. ...E' una attivita' naturale, a maggior ragione in un periodo di guerra, chea enfatizzare ... La Cina, invece, minaccia la piattaforma di oscurarla dae Hong Kong. Si stanno quindi prendendo ... Fornitore Apple di Taiwan accusato di spionaggio industriale Uno dei fornitori taiwanesi di Apple, Luxshare, è stato accusato di aver rubato segreti industriali ad altre aziende e aver rubato loro forza lavoro per riuscire a completare gli ordini e realizzare p ...