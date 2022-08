Roma, Zaniolo patteggia una multa per la festa Conference (Di lunedì 1 agosto 2022) patteggiamento e multa per Niccolò Zaniolo, dopo il deferimento per i festeggiamenti in seguito alla conquista della Conference League. “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), Nicolò Zaniolo è stato sanzionato con un’ammenda di 4.000 euro da devolvere all’associazione ‘Accademia calcio integrato’ “, si legge in una nota pubblicata dalla Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 1 agosto 2022)mento eper Niccolò, dopo il deferimento per i festeggiamenti in seguito alla conquista dellaLeague. “A seguito dell’accordo dimento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), Nicolòè stato sanzionato con un’ammenda di 4.000 euro da devolvere all’associazione ‘Accademia calcio integrato’ “, si legge in una nota pubblicata dalla Calcio e Finanza.

