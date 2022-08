Raspadori Napoli, serve la cessione di Zielinski. Ma il polacco non è convinto (Di lunedì 1 agosto 2022) Raspadori Napoli, per dare l’assalto all’attaccante neroverde i partenopei hanno prima bisogno di vendere Zielinski Il Mattino fa il punto sul possibile passaggio di Giacomo Raspadori al Napoli. Gli azzurri puntano forte sull’attaccante del Sassuolo, che fa però un’alta richiesta del cartellino: 35 milioni di euro. Gli azzurri dovranno prima però cedere Piotr Zielinski al West Ham e il polacco, al momento, non appare così convinto della nuova destinazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022), per dare l’assalto all’attaccante neroverde i partenopei hanno prima bisogno di vendereIl Mattino fa il punto sul possibile passaggio di Giacomoal. Gli azzurri puntano forte sull’attaccante del Sassuolo, che fa però un’alta richiesta del cartellino: 35 milioni di euro. Gli azzurri dovranno prima però cedere Piotral West Ham e il, al momento, non appare cosìdella nuova destinazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

