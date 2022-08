Piazza Affari | luce verde per Tiscali

petergomezblog : Exor taglia l’ultimo legame con l’Italia: addio a Piazza Affari, la holding degli Agnelli si sposta sul listino di… - mffashion_com : Exor lascia Piazza Affari e va alla borsa di Amsterdam - classcnbc : MERCATI UE, APERTURA IN ORDINE SPARSO ????+0,2% ????-0,1% ????-0,02% ????+0,3% A Piazza Affari #Exor -0,4% dopo notizia d… - classcnbc : NONOSTANTE PUTIN Nonostante il taglio del #gas, la #Russia non ha messo del tutto ko il Ftse Mib. Un quarto dei ti… - Oche1989 : RT @stemolinaradio: #Exor, la holding della famiglia #Agnelli, non ha più rapporti fiscali con l'Italia. #Repubblica e #LaStampa che appart… -

Finanza.com

Elkann molla l'Italia, Exor lasciae se ne va ad Amsterdam Ed è proprio da un filmato del 15 maggio 1939 che bisogna partire per capire il rapporto degli Agnelli con la politica. Nelle ...Rialzo marcato per l' azienda attiva nel settore automotive , che tratta in utile del 2,95% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Piazza Affari e Borse UE si preparano ad aprire agosto miste Generali +1,4% alla vigilia dei dati. Gas +2,7% a 196 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 ago - Le Borse europee aprono il mese di agosto nel segno della cautela, dopo il rallentament ...La volatilità del dollaro non diminuirà nel breve. Focus sui Pmi Ue e Usa. Vendite sul petrolio, oro stabile. In agenda il cda di Generali. In rialzo sull'onda delle trimestrali Intesa, Mediobanca e C ...