Non sarà questa donna a scatenare la guerra a Taiwan

Roma, 1 ago – Vado o non vado? Provoco o non provoco? Sarebbe questo l'amletico dubbio che attanaglia in queste ore Nancy Pelosi, speaker della Camera Usa, che secondo i media americani era intenzionata a recarsi a Taiwan nei prossimi giorni. In realtà, l'impacciata politica dem ha già deciso di non recarsi nell'arcipelago, da decenni rivendicato dalla Cina. Nel suo tour in Estremo Oriente visiterà vari Paesi, tra cui Singapore e Giappone, ma eviterà di sbarcare a Taipei. Prova ne sia quanto riportato dal suo ufficio stampa, in una nota dove Taiwan non compare tra le nazioni coinvolte nel viaggio. Un apparente dietrofront che ha suscitato immediatamente la reazione dell'ex segretario di Stato Mike Pompeo: "Permettere che l'America sia bullizzata dalla propaganda cinese proprio dopo che il presidente Biden ha avuto una lunga conversazione con il Xi ...

