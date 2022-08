Muore stroncato da malore mentre va in bici al mare - Cronaca - lanazione.it

NadiaPazienza : RT @BearziCinzia66: Cassino, Carmine muore a soli 25 anni stroncato dal solito malore improvviso – StopCensura - 47187297Bruna : RT @BearziCinzia66: Cassino, Carmine muore a soli 25 anni stroncato dal solito malore improvviso – StopCensura - assaloni : RT @11Giuliano: Se le cercano: integrazione Luigi va a pranzo dal vicino e muore per malore a 45 anni: vaccinato con la quarta dose PIEDIMO… - BearziCinzia66 : RT @11Giuliano: Se le cercano: integrazione Luigi va a pranzo dal vicino e muore per malore a 45 anni: vaccinato con la quarta dose PIEDIMO… - BearziCinzia66 : Cassino, Carmine muore a soli 25 anni stroncato dal solito malore improvviso – StopCensura -

LA NAZIONE

Giuseppe Manigrasso, 70 anni, originario della provincia di Taranto, ma residente da tanti anni a Porto Ercole, è statoda un malore mentre era in sella alla sua bicicletta. L'uomo, ieri ...Il 52enne era a Lignano Pineta per la stagione. Ieri sera un 52enne di Latisana è mortoda un malore . L'uomo si alloggiava in un appartamento di Lignano Pineta dove lavorava ...un ... Muore stroncato da malore mentre va in bici al mare Giuseppe Manigrasso 70 anni di Porto Ercole, si stava dirigendo verso la spiaggia. Le Viste quando è stato colpito da infarto. Inutili i tentativi di rianimarlo ...Cinque medici indagati per la morte di Umberto Maddolo, il 62enne morto dopo un intervento al cuore. Trovata una garza di 15 centimetri nel corpo. Cinque persone indagate per la morte di Umberto Maddo ...