Milinkovic-Savic e la Juventus, mission impossible (Di lunedì 1 agosto 2022) I bianconeri sembrano aver rinnovato il proprio interesse per Sergej Milinkovic-Savic, ma la trattativa è quasi impossibile La missione è difficile, sennò impossibile. Una mission impossible degna di Brian De Palma, regista dell'omonimo film di spionaggio cult del cinema internazionale. Si parla della trattativa Milinkovic-Savic per la Juventus, che si sta nuovamente scaldando.

'La prima ipotesi di offerta della Juventus per Milinkovic-Savic è di 44 milioni + il cartellino di Rugani' 
55 mln + zakaria, questa l'offerta per milinkovic savic, lotito riflette, allegri ha chiesto di fare in fretta