LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Agnese Carcano in finale nei 3000 siepi! Musci e Serafini eliminati. Bene Nonino (Di lunedì 1 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.10: La keniana Chepchirchir vince la prima batteria degli 800 in 2’06?66 davanti alla slovena Sadek in 2’07?10, terza la finlandese Mattila in 2’07?36, quarta l’olandese Van Heerikhuize con 2’07?78 18.08: Tra poco il via della prima batteria degli 800 femminili. Primi 4 al prossimo turno, più i migliori quattro tempi. Al via Barla (Ind), Knelsen (Can), Sadek (Slo), Van Heerikhuize (Ned), Chepchirchir (Ken), Mamouni (Mar), Mattila (Fin), Herman (Png) 18.05: Grande salto dello svedese Thelander che atterra a 7.53 e guadagnerà tanti punti su tutti i rivali 18.03: L’azzurra Carcano è in finale con 10’37?35, ultimo tempo di ripescaggio 18.02: Agnese Carcano dovrebbe essere entrata in finale con l’ultimo tempo di ripescaggio. ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.10: La keniana Chepchirchir vince la prima batteria degli 800 in 2’06?66 davanti alla slovena Sadek in 2’07?10, terza la finlandese Mattila in 2’07?36, quarta l’olandese Van Heerikhuize con 2’07?78 18.08: Tra poco il via della prima batteria degli 800 femminili. Primi 4 al prossimo turno, più i migliori quattro tempi. Al via Barla (Ind), Knelsen (Can), Sadek (Slo), Van Heerikhuize (Ned), Chepchirchir (Ken), Mamouni (Mar), Mattila (Fin), Herman (Png) 18.05: Grande salto dello svedese Thelander che atterra a 7.53 e guadagnerà tanti punti su tutti i rivali 18.03: L’azzurraè incon 10’37?35, ultimo tempo di ripescaggio 18.02:dovrebbe essere entrata incon l’ultimo tempo di ripescaggio. ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Bene Nonino in avvio del Decathlon Anna Musci nella qualificazione del peso… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: subito Mattia Furlani nel lungo e Benedetta Benedetti nel disco a caccia del… - bara46849 : Meeting Internazionale Sport e Solidarieta Lignano Sabbiadoro - Live Stream La Nuova Atletica dal Friuli organizza… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: record mondiali di Amusan e Duplantis! Azzurre settime nella 4x400 - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: record mondiali di Amusan e Duplantis!!! Azzurre settime nella 4×400. Stano… -