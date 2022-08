La storia e la chitarra di Bob Corn sul fiume a Loro Ciuffenna - Cosa Fare - lanazione.it (Di lunedì 1 agosto 2022) bob Corn Il Festival Orientoccidente (dopo il successo della serata "Dell'Aria e dell'Acqua" alla Filanda) ritorna, mercoledì 3 agosto, a Loro Ciuffenna con l'inedito e imperdibile "concerto sul fiume"... Leggi su lanazione (Di lunedì 1 agosto 2022) bobIl Festival Orientoccidente (dopo il successo della serata "Dell'Aria e dell'Acqua" alla Filanda) ritorna, mercoledì 3 agosto, acon l'inedito e imperdibile "concerto sul"...

Albe_1964 : Una bella e lunga storia d'amore, quella tra Cesare e Maratea. A 15 anni componeva Vorrei proprio lì, suonandosela… - sardum : RT @VirginRadioIT: 30 luglio 1958 Tanti auguri @KateBushMusic! La storia di #RunningUpThatHill e di come @Stranger_Things ha fatto scoprire… - VirginRadioIT : 30 luglio 1958 Tanti auguri @KateBushMusic! La storia di #RunningUpThatHill e di come @Stranger_Things ha fatto sco… - JamesRoseK : RT @GrandeOrienteit: #Massoneria #XXSettembre. Il #18settembre @Diego_Campagna in concerto al Vascello; musicista tra i più noti a livello… - GOI_ER : RT @GrandeOrienteit: #Massoneria #XXSettembre. Il #18settembre @Diego_Campagna in concerto al Vascello; musicista tra i più noti a livello… -