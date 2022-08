La Juventus tenta di beffare il Napoli | passi in avanti per Raspadori

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 1 agosto 2022) Manca pochissimo all’inizio del campionato di Serie A, ma il calciomercato è ancora più vivo che mai. Ilè ancora alla ricerca di alcuni calciatori per completare la rosa per la prossima stagione e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sta muovendo per effettuare gli ultimi colpi in entrata. Giacomo(Photo by Claudio Villa/Getty Images) Uno dei nomi più in voga negli ultimi giorni è quello di Giacomo: il classe 2000 del Sassuolo è seguito da diverso tempo dal, ma nelle ultime settimane si sono intensificati i contatti tra le due società. La, però, non ha mai mollato la presa per il giovane neroverde: i bianconeri sono alla ricerca di un attaccante e il nome dista scalando le gerarchie, visto che la pista per arrivare ...