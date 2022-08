Juventus, Ihattaren in prestito all’Ajax abbandona il ritiro: minacciato da criminali per una ragazza (Di lunedì 1 agosto 2022) Mohamed Ihattaren, calciatore olandese con cittadinanza marocchina, è stato acquistato dalla Juve lo scorso anno e poi spedito in prestito alla Sampdoria. Il calciatore dopo un paio di allenamenti è tornato in Olanda per presunti “motivi familiari”. Dopo il suo ritorno, il centrocampista è sparito totalmente, motivato da un possibile trauma subito per la morte del padre. Ihattaren poi si sarebbe unito alla squadra B dell’Ajax, sempre in prestito dai bianconeri, ritiro successivamente lasciato a causa di gravi minacce ricevute per aver frequentato una ragazza di Utrecht, la città dov’è cresciuto, il tutto in accordo con il club e con la polizia di Amsterdam. Il fantasista avrebbe ricevuto intimidazioni da un noto gruppo criminale, e quindi non vorrebbe farsi vedere in pubblico, come ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Mohamed, calciatore olandese con cittadinanza marocchina, è stato acquistato dalla Juve lo scorso anno e poi spedito inalla Sampdoria. Il calciatore dopo un paio di allenamenti è tornato in Olanda per presunti “motivi familiari”. Dopo il suo ritorno, il centrocampista è sparito totalmente, motivato da un possibile trauma subito per la morte del padre.poi si sarebbe unito alla squadra B dell’Ajax, sempre indai bianconeri,successivamente lasciato a causa di gravi minacce ricevute per aver frequentato unadi Utrecht, la città dov’è cresciuto, il tutto in accordo con il club e con la polizia di Amsterdam. Il fantasista avrebbe ricevuto intimidazioni da un noto gruppo criminale, e quindi non vorrebbe farsi vedere in pubblico, come ...

