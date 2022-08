Istat | l' occupazione sale al 60 | 1% | dato record dal 1977

francescoseghez : Chiamatela congiuntura, fortuna, eredità Draghi o quello che volete. Ma il tasso di occupazione al 60,1% registrato… - Agenzia_Ansa : Occupati record a giugno, mai così tanti dal 1977. L'Istat certifica un tasso di occupazione al 60,1% in crescita g… - rtl1025 : ?? A giugno 2022, il tasso di #occupazione sale a 60,1 (valore record dal 1977), quello di #disoccupazione è stabile… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Occupati record a giugno, mai così tanti dal 1977. L'Istat certifica un tasso di occupazione al 60,1% in crescita grazie… - GCirinei : RT @francescoseghez: Chiamatela congiuntura, fortuna, eredità Draghi o quello che volete. Ma il tasso di occupazione al 60,1% registrato a… -

11.48: sale,record dal 1977 Il tasso diaumenta a 60,1% a giugno,stabilendo il record dal 1977. Su base mensile la cresicta è dell'1,8% Lo comunica l', precisando come, ...11.48 Salegiugno,record dal 1977 Il tasso diaumenta a 60,1% a giugno,stabilendo il record dal 1977. Su base mensile la cresicta è dell'1,8% Lo comunica l', precisando come, dopo il calo di maggio, gli occupati siano aumentati ...Arrivano segnali positivi a giugno dal mercato del lavoro italiano. Dopo il calo registrato a maggio, a giugno il numero di occupati torna ad aumentare per ...Sul fronte del lavoro segnali positivi non solo dall' Italia , con i dati Istat , ma anche dall' Europa . A giugno 2022 il tasso di ...