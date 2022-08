“Intesa di massima”: calciomercato Inter, Marotta vince ancora (Di lunedì 1 agosto 2022) L’amministratore delegato dell’Inter è vicino ad un’operazione che permetterebbe ai nerazzurri di guardare verso nuovi orizzonti di mercato Il calciomercato dell’Inter può ricevere un nuovo impulso in seguito ad una cessione ormai vicina a concretizzarsi. Beppe Marotta sarebbe infatti vicino a liberarsi di uno dei calciatori ritenuti marginali al progetto di Simone Inzaghi. Lo spazio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 1 agosto 2022) L’amministratore delegato dell’è vicino ad un’operazione che permetterebbe ai nerazzurri di guardare verso nuovi orizzonti di mercato Ildell’può ricevere un nuovo impulso in seguito ad una cessione ormai vicina a concretizzarsi. Beppesarebbe infatti vicino a liberarsi di uno dei calciatori ritenuti marginali al progetto di Simone Inzaghi. Lo spazio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ferrantelli94 : RT @InterHubOff: ?????? Secondo i media cileni, ci sarebbe un’intesa di massima tra Felicevich (ag.Sanchez) e il Marsiglia: 3mln/anno per due… - sportli26181512 : Calciomercato Torino, duello con la Fiorentina per Schuurs: I granata hanno anche un'intesa di massima con il Besik… - morristhetop : RT @spondainter: Secondo i bene informati, tra Sanchez e il Marsiglia esisterebbe già un’intesa di massima su ingaggio e durata del contrat… - spondainter : Secondo i bene informati, tra Sanchez e il Marsiglia esisterebbe già un’intesa di massima su ingaggio e durata del… - TheGreatOne1986 : RT @InterHubOff: ?????? Secondo i media cileni, ci sarebbe un’intesa di massima tra Felicevich (ag.Sanchez) e il Marsiglia: 3mln/anno per due… -