Inter, mercoledì nuovo test ad Appiano Gentile: è sfida alla Pergolettese (Di lunedì 1 agosto 2022) L’Inter affronterà la Pergolettese ad Appiano Gentile in un test amichevole Pre campionato ricco di impegni per l’Inter. OIre ai test amichevoli ‘ufficiali’ la squadra di Simone Inzaghi sta svolgendo dei test anche in quel di Appiano Gentile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport anche questa settimana i nerazzurri affronteranno un’avversaria in ritiro: in questo caso la Pergolettese. “A Inzaghi non bastano le cinque amichevoli ufficiali che erano state fissate contro il Lugano, le tre francesi della Ligue 1 (Monaco, Lens e Lione), più il Villarreal (sabato a Pescara). L’ex allenatore della Lazio sa che in questa stagione così compressa e ricca di impegni ravvicinati bisogna allenare ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) L’affronterà laadin unamichevole Pre campionato ricco di impegni per l’. OIre aiamichevoli ‘ufficiali’ la squadra di Simone Inzaghi sta svolgendo deianche in quel di. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport anche questa settimana i nerazzurri affronteranno un’avversaria in ritiro: in questo caso la. “A Inzaghi non bastano le cinque amichevoli ufficiali che erano state fissate contro il Lugano, le tre francesi della Ligue 1 (Monaco, Lens e Lione), più il Villarreal (sabato a Pescara). L’ex allenatore della Lazio sa che in questa stagione così compressa e ricca di impegni ravvicinati bisogna allenare ...

Frances54325203 : RT @StefanoVerbania: @santerebic @FBaresi @acmilan @Inter 'Con questa Inter come si faceva a perdere..... Loro hanno gioito mercoledì?? Noi… - GabrieleBelved6 : @Pol_Granata @ToroGoal @TorinoFC_1906 @Inter A La Spezia ci sono i cartelli in giro, mercoledì è a 'chi l'ha visto?' - StefanoVerbania : @santerebic @FBaresi @acmilan @Inter 'Con questa Inter come si faceva a perdere..... Loro hanno gioito mercoledì??… - ZonaBianconeri : RT @Squid26Squid26: ????L’Inter e la Juventus stanno rischiando di perdere il serbo Filip Kostic???? Sembra che il West Ham stia per chiudere l… - Squid26Squid26 : ????L’Inter e la Juventus stanno rischiando di perdere il serbo Filip Kostic???? Sembra che il West Ham stia per chiude… -

Inter, in vendita il Champions Pack: prezzi e informazioni utili ...qualsiasi dei posti non confermati durante la giornata di mercoledì 24 agosto e fino alle 18:00 di giovedì 25 agosto. DOVE ACQUISTARE Il Champions Pack è acquistabile online al link https://www.inter. Milan, personalità e qualità: Messias e Giroud, 2 - 0 al Marsiglia De Ketelaere, puntata a colpo sicuro Milan e Inter, un mercato ad andamento lento: e intanto Juve e ...Dirette tutte le dirette di sport Venerdì 22/7 Sabato 23/7 Domenica 24/7 Martedì 26/7 Mercoledì 27/... TUTTO mercato WEB ...qualsiasi dei posti non confermati durante la giornata di24 agosto e fino alle 18:00 di giovedì 25 agosto. DOVE ACQUISTARE Il Champions Pack è acquistabile online al link https://www.De Ketelaere, puntata a colpo sicuro Milan e, un mercato ad andamento lento: e intanto Juve e ...Dirette tutte le dirette di sport Venerdì 22/7 Sabato 23/7 Domenica 24/7 Martedì 26/727/... TMW - L'Inter stringe per Bremer: possibile chiusura dell'affare entro mercoledì