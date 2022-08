Inter, Lukaku è già carico. Ha un obiettivo per questa stagione (Di lunedì 1 agosto 2022) Inter, Lukaku già carico a poche settimane dal suo ritorno ufficiale in nerazzurro. Il centravanti ha fissato un obiettivo Romelu Lukaku vuole lasciare un’impronta decisa e decisiva sin dagli albori della stagione nerazzurra. Iniziare subito fortissimo con l’Inter, in un’annata dal calendario anomalo e originale, significa seguire un preciso programma, di quelli che mettono al primo posto la velocità rispetto al fondo, l’esplosività sul conseguimento graduale di una condizionale duratura per le performances sportive. Romelu è apparso un po’ ingolfato nelle primissime uscite, ma col passare dei giorni la sua condizione sta salendo di livello. Non è un caso che anche nell’impegno di sabato abbia fatto a sportellate con la difesa transalpina e solo a sprazzi abbia ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022)giàa poche settimane dal suo ritorno ufficiale in nerazzurro. Il centravanti ha fissato unRomeluvuole lasciare un’impronta decisa e decisiva sin dagli albori dellanerazzurra. Iniziare subito fortissimo con l’, in un’annata dal calendario anomalo e originale, significa seguire un preciso programma, di quelli che mettono al primo posto la velocità rispetto al fondo, l’esplosività sul conseguimento graduale di una condizionale duratura per le performances sportive. Romelu è apparso un po’ ingolfato nelle primissime uscite, ma col passare dei giorni la sua condizione sta salendo di livello. Non è un caso che anche nell’impegno di sabato abbia fatto a sportellate con la difesa transalpina e solo a sprazzi abbia ...

